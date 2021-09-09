У Молдові запроваджують надзвичайний стан через COVID-19

На території Молдови з 11 вересня оголошується надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я через ситуацію з коронавірусом.

Про це оголосила міністр охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко, повідомляє point.md.

Режим надзвичайного стану триватиме до 31 жовтня.

Підставою для такого рішення стало зростання кількості випадків зараження ковідом на території Молдови.

За інформацією NewsMaker, наразі в Молдові до "червоної зони" епідеміологічної небезпеки через коронавірус входять 24 райони. За минулий тиждень кількість хворих ковідом зросла на 26%. З них понад 80% - невакциновані громадяни. Минулого тижня більш ніж на 30% збільшилася і кількість дітей, хворих на коронавірус.

Нагадаємо, Україна найближчим часом перейде на "жовтий" рівень карантинної небезпеки. Однак, це станеться не з 13 вересня, як прогнозувалося. У "жовтій" зоні зможуть працювати тільки ті заклади освіти, де вакциновано 80% або більше персоналу (однією чи двома дозами). Іншим доведеться переводити навчальний процес на дистанційку.

Станом на 7 вересня в Україні менше 60% працівників закладів загальної середньої освіти отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу. У Києві наразі вакцинували тільки 62% працівників освіти.

Загалом по Україні МОЗ відзвітувало про понад 10 млн щеплень від коронавірусу.