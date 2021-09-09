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"Талібан" дозволив вилетіти з Афганістану ще 200 іноземцям

Поки невідомо, чи є серед них ті, хто застряг у місті Мазарі-Шариф. 

"Талібан" дозволив вилетіти з Афганістану ще 200 іноземцям
Аеропорт Кабула
Фото: topwar.ru

"Талібан" дозволив вилетіти ще 200 цивільним особам із США й інших країн, які лишилися в Афганістані після завершення евакуаційних рейсів. Вони зможуть полетіти чартерними рейсами, пише Reuters з посиланням на офіційного представника США.

За словами цього співрозмовника агентства, на талібів з метою дозволу виїзду чинив тиск спецпредставник США Залмай Халілзад. 

Виліт рейсів очікується сьогодні, у четвер. Чиновники поки не кажуть, чи будуть серед пасажирів найближчих рейсів ті, хто застряг на кілька днів у місті Мазарі-Шариф через заборону талібів на виліт.

Нагадаємо, що близько 1000 людей застрягли в місті Мазарі-Шариф в очікуванні дозволу на виліт чартерних рейсів. Держсекретар США Ентоні Блінкен, який є одним із ключових перемовників з "Талібаном", сказав, що проблема полягає у документах.

За його словами, таліби дозволили виліт усім, хто має чинні документи. Ті, у кого їх нема, не можуть покинути Афганістан. Водночас Блінкен додав, що йому невідомо про ситуації утримування людей у заручниках. 

"Талібан" відводив терміни на евакуацію іноземців по 31 серпня включно. В МЗС повідомляли, що Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану і після цієї дати. Водночас маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані, залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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