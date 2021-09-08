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Представники ОП та американського посольства підбили підсумки візиту Зеленського до США

Сторони, серед іншого, приділили увагу підготовці візитів американських високопосадовців до України.

Представники ОП та американського посольства підбили підсумки візиту Зеленського до США
Фото: Офіс президента

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіною Квін та іншими представниками Посольства США. 

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Учасники зустрічі підбили перші підсумки візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів у питаннях безпеки й оборони.

“Роман Машовець відзначив позитивні результати цього візиту з огляду на підписання контрактів високого рівня та низки інших важливих двосторонніх документів у сферах стратегічного оборонного партнерства, досліджень, розробок та випробувань, спільних космічних проектів та встановлення лінії захищеного зв’язку”, - йдеться у заяві.

Сторони приділили увагу підготовці візитів американських високопосадовців до України, та необхідності вироблення й погодження практичних заходів з реалізації досягнутих домовленостей.

“Сторони також обговорили подальші спільні зусилля, спрямовані на імплементацію оборонних реформ, розвиток сектору безпеки й оборони України, сприяння США у наближенні України до членства в НАТО, посилення її системи кібербезпеки та залучення українських фахівців з цього питання до багатосторонніх форматів співпраці”, - сказано у повідомленні.

Роман Машовець подякував американській стороні за стратегічну підтримку у сфері безпеки, надання допомоги ЗСУ та дорадчу допомогу, яка сприяє розбудові законодавчої бази та посиленню обороноздатності України. 

Зі свого боку Крістіна Квін запевнила у незмінній підтримці України щодо гарантій безпеки та готовності й надалі поглиблювати двостороннє співробітництво, яке було політично закріплено під час візиту Президента України до США.

Нагадаємо, що 31 серпня і 1 вересня Зеленський проводив зустрічі з керівництвом США у Вашингтоні, а 2 вересня полетів на Західне узбережжя в Сан-Франциско. Президент виступив із лекцією в Стенфордському університеті, а також відвідав офіс Apple для зустрічі з керівником компанії Тімом Куком.

Також глава української держави зустрівся з інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини. Президент розказав венчурним фондам про "Дія City", а також закликав інвесторів вкладати в Україну.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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