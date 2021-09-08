Представники ОП та американського посольства підбили підсумки візиту Зеленського до США

Заступник керівника Офісу Президента України Роман Машовець зустрівся з тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіною Квін та іншими представниками Посольства США.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Учасники зустрічі підбили перші підсумки візиту Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів у питаннях безпеки й оборони.

“Роман Машовець відзначив позитивні результати цього візиту з огляду на підписання контрактів високого рівня та низки інших важливих двосторонніх документів у сферах стратегічного оборонного партнерства, досліджень, розробок та випробувань, спільних космічних проектів та встановлення лінії захищеного зв’язку”, - йдеться у заяві.

Сторони приділили увагу підготовці візитів американських високопосадовців до України, та необхідності вироблення й погодження практичних заходів з реалізації досягнутих домовленостей.

“Сторони також обговорили подальші спільні зусилля, спрямовані на імплементацію оборонних реформ, розвиток сектору безпеки й оборони України, сприяння США у наближенні України до членства в НАТО, посилення її системи кібербезпеки та залучення українських фахівців з цього питання до багатосторонніх форматів співпраці”, - сказано у повідомленні.

Роман Машовець подякував американській стороні за стратегічну підтримку у сфері безпеки, надання допомоги ЗСУ та дорадчу допомогу, яка сприяє розбудові законодавчої бази та посиленню обороноздатності України.

Зі свого боку Крістіна Квін запевнила у незмінній підтримці України щодо гарантій безпеки та готовності й надалі поглиблювати двостороннє співробітництво, яке було політично закріплено під час візиту Президента України до США.

Нагадаємо, що 31 серпня і 1 вересня Зеленський проводив зустрічі з керівництвом США у Вашингтоні, а 2 вересня полетів на Західне узбережжя в Сан-Франциско. Президент виступив із лекцією в Стенфордському університеті, а також відвідав офіс Apple для зустрічі з керівником компанії Тімом Куком.

Також глава української держави зустрівся з інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини. Президент розказав венчурним фондам про "Дія City", а також закликав інвесторів вкладати в Україну.