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У Парижі почався історичний судовий процес у справі про теракти 2015 року

Перед судом постануть 20 обвинувачених, в тому числі головний фігурант Салах Абдеслам.

У Парижі почався історичний судовий процес у справі про теракти 2015 року
Фото: EPA/UPG

У середу, 8 серпня, в будівлі Паризького апеляційного суду почалися слухання у справі про теракти, які сталися 13 листопада 2015 року. Тоді жертвами нападів в концертному залі "Батаклан", на стадіоні "Стад де Франсу" і в паризьких кафе стали 130 осіб, понад 350 отримали поранення.

Як повідомляє RFI, справу розглядатиме спеціальний суд, чия юрисдикція поширюється на злочини, пов'язані з тероризмом.

Перед судом постануть 20 обвинувачених, з яких 14 будуть присутні на процесі особисто, чотирьох, імовірно, немає в живих, один відбуває тюремне покарання в Туреччині і ще один, громадянин Сирії, знаходиться в розшуку.

Тільки один з обвинувачених, франко-марокканець Салах Абдеслам, брав безпосередню участь в нападі. У квітні 2018 року Абдеслама засудили в Бельгії до 20 років позбавлення волі за замах на поліцейських 15 березня 2016 року.

Решта 19 звинувачуються в пособництві і підготовці теракту. Незважаючи на це, усім 20 загрожує довічне ув'язнення.

Під час небаченого за розмахом процесу суду доведеться розглянути 1800 цивільних позовів від постраждалих.

Проведенню слухань передували чотири роки слідства і два роки підготовки до суду.

В якості свідків суд заслухає колишнього президента Франсуа Олланда, колишнього міністра внутрішніх справ Бернара Казнева, колишніх керівників внутрішньої та зовнішньої розвідки.

Слухання будуть відбуватися щотижнево з вівторка по п'ятницю.

Процес хочуть завершити 25 травня 2022 року.

Нагадаємо, 13 листопада 2015 року в Парижі відбулася серія терактів, під час яких загинули 130 осіб, понад 300 постраждали. Усього в атаках на Париж брали участь щонайменше дев'ять осіб. Троє підірвали себе в клубі "Батаклан", четвертого терориста, який брав участь у нападі на заклад, застрелили поліцейські. Ще троє бойовиків підірвали себе біля "Стад де Франс", де грали збірні Франції та Німеччини. Восьмий терорист - брат Абдеслама - підірвав себе на бульварі Вольтера.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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