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Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

Йому було 88 років.

Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Фото: EPA\UPG

Французький актор Жан-Поль Бельмондо помер на 89-му році життя.

Про це повідомляють французькі ЗМІ.

Причину смерті не називають.

Бельмондо народився 9 квітня 1933 року. Він дебютував у кіно в 1956 році.  Бельмондо грав як в комерційних, так і арт-хаусних стрічках, всього виконав близько 100 ролей. З 2001 по 2008 роки не знімався через наслідки перенесеного інсульту, потім повернувся на майданчик.

У 2015 році Бельмондо заявив про закінчення кінокар'єри, але два місяці по тому повідомив, що передумав і готовий розглянути пропозиції. Бельмондо ставав лауреатом різних кінопремій. У 2016 році він отримав "Золотого лева" за внесок у кінематограф.

Нагадаємо, у 2011 році Бельмондо приїжджав в Україну на відкриття III Міжнародного фестивалю короткометражного кіно "Харківський бузок".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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