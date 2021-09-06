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Білоруську опозиціонерку Колесникову засудили до 11 років, її соратника Знака - до 10

Політв'язні свою вину не визнали.

Білоруську опозиціонерку Колесникову засудили до 11 років, її соратника Знака - до 10
Максим Знак i Марiя Колеснiкова
Фото: dw.com

Мінський обласний суд виніс вирок білоруським опозиціонерам, членам основного складу Координаційної ради Марії Колесниковій та Максиму Знаку.

Як повідомляє Радіо Свобода, Колесникову засудили до 11 років позбавлення волі, Знака - до 10.

Їх визнали винними за трьома статтями Кримінального кодексу: змова з метою захоплення влади; заклики до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; участь в екстремістському формуванні.

Ні Колесникова, ні Знак свою вину не визнали.

Колесникова очолювала штаб кандидата в президента Віктора Бабарика, якого не допустили до виборів у 2020 році. Потім входила в президію Координаційної ради, створеної для забезпечення передачі влади.

Її затримали 7 вересня 2020 року. Через два дні було затримано адвоката Максима Знака, який також працював у штабі Бабарика.

Їм інкримінували заклики до дій проти національної безпеки (частина 3 статті 361 Кримінального кодексу Білорусі), змову з метою захоплення влади неконституційним шляхом (ч. 1 ст. 357) і створення екстремістського формування і керівництво ним (ч. 1 ст. 361-1). 

У коментарі "Дождю" незадовго до суду Колесникова назвала обвинувачення абсурдним. "Нам з Максимом Знаком загрожує до 12 років за те, чого ми не робили - це свідчення правового свавілля поліцейської держави", - сказала вона.

Нагадаємо, що Віктор Бабарико отримав 14 років позбавлення волі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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