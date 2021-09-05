Байден приїде в Україну, але не в цьому році, – Кулеба

За словами глави МЗС, дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що президент США Джо Байден приїде в Україну, але не в цьому році. Про це він сказав в ефірі "Подробиць тижня" на Інтері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я не сумніваюся, що президент Байден долетить і до середини Дніпра, і перетне Дніпро, і приземлиться в Борисполі, і приїде в Київ. Але цей візит не буде в цьому році, оскільки дипломатична практика не передбачає обміну візитами такого рівня в один рік", – заявив Кулеба.

За його словами, поки сторони зосередяться на виконанні домовленостей, які були досягнуті в ході візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.

Востаннє Джо Байден відвідував Україну в січні 2017 року. Під час зустрічі із Зеленським у Вашингтоні американський президент висловив сподівання, що здійснить новий візит в Україну.

Володимир Зеленський після переговорів сказав, що Байдена запросили до України, "але коли зможе. Він людина зайнята".