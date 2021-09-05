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США у сьому річницю підписання Мінського протоколу закликали Росію виконати зобов’язання

“Росія має вивести свою зброю та сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами”.

США у сьому річницю підписання Мінського протоколу закликали Росію виконати зобов’язання

Посольство США у Києві у сьому річницю підписання Мінського протоколу закликало Росію повністю виконати свої мінські зобов’язання.

Зокрема – дозволити ОБСЄ здійснювати спостереження на українсько-російському кордоні та звільнити незаконно затриманих осіб

“Росія має вивести свою зброю та сили та повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами”, – наголосили у посольстві.

Дипломати також додали, що Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, розпочатого нею на сході України.

Нагадаємо, Мінський протокол був підписаний 5 вересня 2014 року і передбачав припинення бойових дій на території Донбасу.

11-12 лютого 2015 року була підписана друга Мінська угода (комплекс заходів на виконання Мінських угод). Документ погодили керівники Німеччини, Франції, України, Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписала Тристороння контактна група.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, Редакторка новин
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