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Зеленський підтвердив, що запросив Байдена до України

Президент охарактеризував результати своговізиту до США як "дуже позитивні".

Зеленський підтвердив, що запросив Байдена до України
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що запросив в Україну президента США Джо Байдена. По це він розповів у ефірі проєкту “Настоящее время”.

"Запросили, але [приїде] коли зможе. Він людина зайнята", - сказав глава держави.

Зеленський, який завершує робочий візит до США, охарактеризував результати своєї поїздки як "дуже позитивні".

"Настрій дуже позитивний. Сполучені Штати Америки є нашим стратегічним партнером, не на словах, а на ділі. США підтримують Україну на енергетичному напрямку, на напрямку майбутнього членства в НАТО. І, найголовніше, вони підтримують наш суверенітет, територіальну цілісність. Я вважаю, що у нас може бути величезна кількість економічних проривів. Але все, звичайно, залежить від деталей”, - зауважив український лідер.

Нагадаємо, що 31 серпня і 1 вересня Зеленський проводив зустрічі з керівництвом США у Вашингтоні, а 2 вересня полетів на Західне узбережжя в Сан-Франциско. Президент виступив із лекцією в Стенфордському університеті, а також відвідав офіс Apple для зустрічі з керівником компанії Тімом Куком.

Також глава української держави зустрівся з інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини. Президент розказав венчурним фондам про "Дія City", а також закликав інвесторів вкладати в Україну.

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