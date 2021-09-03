Прихильник ІДІЛ влаштував різанину в супермаркеті у Новій Зеландії, його застрелила поліція

За нападником велось цілодобове стеження, але воно не змогло запобігти терактові.

Поліції Нової Зеландії у п'ятницю, 3 вересня, довелося застрелити екстреміста, який влаштував різанину в супермаркеті Окленда, поранивши щонайменше шістьох людей.

Про це повідомляє NZ Herald.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн розказала, що чоловік був відомий правоохоронним органам як прихильник терористичної організації ІДІЛ. За ним спостерігали з 2016 року і одного разу навіть затримували за підозрою в підготовці до подібного нападу.

Поліцейське спостереження велось 24 години на добу, і чоловіка застрелили через 60 секунд після того, як взявся за ніж. Попри це він встиг поранити шістьох відвідувачів, троє з них знаходяться в критичному стані у лікарні.

"Реальність така, що навіть при цілодобовому спостереженні неможливо постійно бути поруч із об'єктом. Ми робили абсолютно все можливе, щоб стежити за ним, і насправді той факт, що нам вдалося втрутитися так швидко, всього за 60 секунд, показує, наскільки уважно ми спостерігали за ним", - сказав комісар поліції Ендрю Костер.

Він підкреслив, що нападник діяв один і загрози для мешканців більше немає.

За словами свідків, чоловік зайшов у магазин і почав "бігати, як божевільний", атакуючи з криком "Аллаху акбар" інших відвідувачів.

Чоловік приїхав у Нову Зеландію зі Шрі-Ланки в 2011 році.

Нагадаємо, у 2019 році у новозеландському місті Крайстчерч терорист напав зі зброєю на дві мечеті, убивши 51 людину.