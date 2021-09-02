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Україна та Катар внесли правки в угоду про уникнення подвійного оподаткування

Суб'єктами виконання протоколу є Мінфін і Держподаткова.

Україна та Катар внесли правки в угоду про уникнення подвійного оподаткування
Фото: replyua.net

Україна і Катар підписали протокол про зміни в угоді про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зміни передбачають, що будь-яка домовленість, досягнута компетентними органами України та Катару в рамках процедури взаємного узгодження, повинна виконуватися незалежно від будь-яких обмежень у часі, передбачених національним законодавством цих держав.

Крім цього, протокол передбачає розширення можливостей компетентних органів України та Катару про використання отриманої інформації за умови отримання дозволу від компетентного органу, який інформацію надав.

Також протокол містить нову редакцію статті 28 Угоди "Право на отримання вигоди", яка обмежує застосування пільгових умов положень угоди, якщо вони є основною метою.

Суб'єктами виконання протоколу є Мінфін і Держподаткова, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, угоду між урядами України та Катару про уникнення подвійного оподаткування і запобігання податкових ухилень стосовно податку на доходи було підписано у березні 2018 року.

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