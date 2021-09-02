У ЄС хочуть створити власні сили швидкого реагування після евакуації з Афганістану

Контингент може нараховувати до 20 тисяч солдатів.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що хаотичне закінчення західної інтервенції в Афганістані підкреслює потребу Європи у власних оборонних засобах.

Про це він заявив журналістам під час зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у в Словенії, передає Deutsche Welle.

"Сьогодні потреба в потужній європейській обороні є більш очевидною, ніж будь-коли", - сказав Боррель.

Водночас, на думку міністерки оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Каренбауер, поразка в Афганістані повинна мати наслідки.

"Твереза правда про Афганістан така: ми, європейці, майже не чинили опір рішенню американців вивести війська, тому що ми не могли мобі це дозволити, адже не мали власних можливостей", - написала вона в Twitter.

Чи є Афганістан "справді тривалою поразкою для Заходу, вирішать висновки, які ми зараз робимо в Європі та США... Якби ж висновком став розкол між ЄС та НАТО або між Європою та США, або відмова від міжнародного втручання, то Захід фактично програв би", - підсумувала Крамп-Каренбауер.

Міністр оборони Словенії Матей Тонін, своєю чергою, висловив пропозицію, що контингент може нараховувати до 20 тисяч солдатів, а не 5 тис., як спочатку планувалося.

Нагадаємо, у травні 14 країн ЄС, включаючи Німеччину та Францію, запропонували створити військові сили швидкого реагування, які зможуть відповідати на кризові міжнародні ситуації на самому їх початку.

Зазначалося, що ЄС повинен створити бригаду з 5 тис. солдатів з відповідною технікою та озброєнням, щоб в разі необхідності приходити на допомогу демократичним урядам, сказав чиновник.