Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
В України можуть відібрати одне "золото" Паралімпіади-2020
В України можуть відібрати одне "золото" Паралімпіади-2020
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
У Білому домі анонсували ключові домовленості Байдена і Зеленського
У Білому домі анонсували ключові домовленості Байдена і Зеленського
Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
ГоловнаСвіт

У Техасі офіційно заборонили аборти після шостого тижня вагітності

Це найсуворіший закон, що стосується права на аборт у США.

У Техасі офіційно заборонили аборти після шостого тижня вагітності

Верховний суд США постановив залишити чинним закон штату Техасу, що забороняє більшість абортів. Закон набув чинності з 1 вересня.

П'ятьма голосами "за" при чотирьох "проти" суд відхилив екстрену апеляцію постачальників послуг з переривання вагітності, які намагалися заблокувати виконання закону, повідомляє Голос Америки.

Губернатор підписав відповідний закон у травні. Він забороняє аборти після того, як медики можуть виявити серцеву діяльність плода. Зазвичай це відбувається приблизно на шостому тижні - до того, як багато жінок дізнаються, що вони вагітні.

Це найсуворіший закон, що стосується права на аборт у США.

Щонайменше в 12 інших штатах були ухвалені закони про заборону абортів на ранній стадії вагітності, але у всіх випадках набрання нити чинності було заблоковано.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також