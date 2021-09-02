У Техасі офіційно заборонили аборти після шостого тижня вагітності

Це найсуворіший закон, що стосується права на аборт у США.

Верховний суд США постановив залишити чинним закон штату Техасу, що забороняє більшість абортів. Закон набув чинності з 1 вересня.

П'ятьма голосами "за" при чотирьох "проти" суд відхилив екстрену апеляцію постачальників послуг з переривання вагітності, які намагалися заблокувати виконання закону, повідомляє Голос Америки.

Губернатор підписав відповідний закон у травні. Він забороняє аборти після того, як медики можуть виявити серцеву діяльність плода. Зазвичай це відбувається приблизно на шостому тижні - до того, як багато жінок дізнаються, що вони вагітні.

Це найсуворіший закон, що стосується права на аборт у США.

Щонайменше в 12 інших штатах були ухвалені закони про заборону абортів на ранній стадії вагітності, але у всіх випадках набрання нити чинності було заблоковано.