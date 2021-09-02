Російське видання The Bell зламали та від його імені закликали до бойкоту виборів Думи

Незалежне російське інтернет-видання The Bell повідомило про злам.

Від його імені вранці 2 вересня прийшла розсилка з закликом бойкотувати вибори до Державної Думи, які відбудуться 19 вересня.

"Редакція The Bell, в умовах жорсткого тиску на вільні ЗМІ, підтримує бойкот виборів до Державної Думи і закликає всіх вчинити так само. Опозиція в РФ практично знищена, тому тільки народ може якимось чином вплинути на владу. Бойкот виборів до Державної Думи змусить керівництво країни звернути увагу на проблеми людей, і відкриє можливість для побудови демократичного суспільства", - йшлося в листі.

Фейкова розсилка The Bell

Видання повідомило, що не робило цієї розсилки, на його сайті та в соцмережах закликів бойкотувати вибори не було.

"Сьогодні вранці з нашої адреси була відправлена фейкова «ранкова розсилка» з провокаційним текстом. Це груба підробка, до якої ми не маємо жодного відношення. Ми її не писали і не відправляли. Все, що ми поки що знаємо про атаку, свідчить про те, що хакери не отримали доступу до даних передплатників. The Bell не бере участі в політичній діяльності і ніколи не закликає читачів до жодних дій. Наша єдине завдання - надання вам об'єктивної інформації", - йдеться в повідомленні The Bell.

Злам The Bell відбувся на фоні масової та неприхованої зачистки медіаполя в Росії.

Починаючи з квітня 2021 року іноагентами оголосили цілий ряд незалежних ЗМІ, включаючи "Медузу", VTimes (якому довелося закритися), "Інсайдер", телеканал "Дождь", "Важные истории".

Через загрозу репресій закрилися медіаресурси Михайла Ходорковського: "Открытые медиа" та "МБХ Медиа".