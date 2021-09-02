У Білому домі анонсували ключові домовленості Байдена і Зеленського
У Білому домі анонсували ключові домовленості Байдена і Зеленського
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
В України можуть відібрати одне "золото" Паралімпіади-2020
В України можуть відібрати одне "золото" Паралімпіади-2020
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
ГоловнаСвіт

Байден оголосив надзвичайний стан у Каліфорнії через лісові пожежі

Пожежа "Калдор" триває з 14 серпня.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден розпорядився надати федеральну допомогу владі штату Каліфорнія через наслідки пожежі "Калдор", яка триває з 14 серпня.

Фото: twitter.com

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Американський президент оголосив, що в Каліфорнії "сталася надзвичайна ситуація", і розпорядився надати федеральну допомогу місцевій владі в проведенні рятувальних і відновлювальних робіт.

Розпорядження Байдена передбачає допомогу владі штату з боку Міністерства внутрішньої безпеки США і Федерального управління з надзвичайних ситуацій.

За даними департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, вогонь охопив територію площею понад 84 тис. гектарів, пожежу локалізовано всього на 23%.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Нагадаємо, рік тому пожежі в Каліфорнії охопили 809 тисяч гектарів. Це була найбільша площа за всю історію спостережень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також