Президент Сполучених Штатів Джо Байден розпорядився надати федеральну допомогу владі штату Каліфорнія через наслідки пожежі "Калдор", яка триває з 14 серпня.

Фото: twitter.com

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Американський президент оголосив, що в Каліфорнії "сталася надзвичайна ситуація", і розпорядився надати федеральну допомогу місцевій владі в проведенні рятувальних і відновлювальних робіт.

Розпорядження Байдена передбачає допомогу владі штату з боку Міністерства внутрішньої безпеки США і Федерального управління з надзвичайних ситуацій.

Video I filmed June 14 vs. news coverage August 30. The all too familiar HWY 50 entrance to Tahoe. Heart breaking. #CaldorFire pic.twitter.com/XPcu3lTnaN — Macie Malone (@maciemishelle) August 31, 2021

За даними департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, вогонь охопив територію площею понад 84 тис. гектарів, пожежу локалізовано всього на 23%.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Нагадаємо, рік тому пожежі в Каліфорнії охопили 809 тисяч гектарів. Це була найбільша площа за всю історію спостережень.