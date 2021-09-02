Президент Сполучених Штатів Джо Байден розпорядився надати федеральну допомогу владі штату Каліфорнія через наслідки пожежі "Калдор", яка триває з 14 серпня.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Американський президент оголосив, що в Каліфорнії "сталася надзвичайна ситуація", і розпорядився надати федеральну допомогу місцевій владі в проведенні рятувальних і відновлювальних робіт.
Розпорядження Байдена передбачає допомогу владі штату з боку Міністерства внутрішньої безпеки США і Федерального управління з надзвичайних ситуацій.
Video I filmed June 14 vs. news coverage August 30. The all too familiar HWY 50 entrance to Tahoe. Heart breaking. #CaldorFire pic.twitter.com/XPcu3lTnaN— Macie Malone (@maciemishelle) August 31, 2021
За даними департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, вогонь охопив територію площею понад 84 тис. гектарів, пожежу локалізовано всього на 23%.
Нагадаємо, рік тому пожежі в Каліфорнії охопили 809 тисяч гектарів. Це була найбільша площа за всю історію спостережень.