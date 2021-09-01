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У Білому домі завершилася зустріч Зеленського та Байдена

Зустріч лідерів країн тривала понад дві години.

У Білому домі завершилася зустріч Зеленського та Байдена

Зустріч президента Сполучених Штатів Джо Байдена з президентом України Володимир Зеленським у Білому домі завершилася.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", зустріч лідерів країн тривала понад дві години.

Спочатку переговори проходили в розширеному форматі, а далі глави держав продовжили зустріч віч-на-віч.

Пресконференція президентів по завершенню переговорів не проводилася.

Нагадаємо, 31 серпня президент України прибув з візитом до США. Під час зустрічі 1 вересня президенти планували обговорити співпрацю в оборонній сфері, "Північний потік-2" та війну на Донбасі. 

Також у ході візиту стало відомо, що США нададуть Україні дострокову військову допомогу у розмірі $60млн. Вона передбачає також надання протитанкових систем Javelin та інших видів озброєнь.

У межах візиту до США Зеленський презентував План трансформації України, який стосується, зокрема, перетворень у військовій та економічній сферах. Захід відбувся у резиденції першого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон. 

Американське видання Financial Times написало, що Байден має скористатися зустріччю з Зеленським для того, щоб почати відновлення репутації Америки як союзника, який виконує свої обіцянки.

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