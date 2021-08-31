США нададуть Україні 60 млн доларів військової допомоги

Сполучені Штати обіцяють надати Україні близько 60 мільйонів доларів військової допомоги напередодні зустрічі у Вашингтоні між українським президентом Володимиром Зеленським та його американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомляє Associated Press.

За повідомленням адміністрації Джо Байдена, пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

Зазначається, що укріплення Росії вздовж українського кордону виявило нестачу можливостей Збройних сил України захищатися від російського вторгнення.

"Значні прогалини в спроможності України необхідно терміново усунути, щоб посилити стримування у світлі поточної загрози з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Новий пакет допомоги, як зазначається, міститиме більше протитанкових ракет Javelin, які, на думку Києва, мають вирішальне значення для захисту від російських військ.

Нагадаємо, Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.