У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани
У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
День, коли США програли афганську війну
День, коли США програли афганську війну
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
У Південній Африці попередили про виявлення нового агресивного штаму COVID-19
У Південній Африці попередили про виявлення нового агресивного штаму COVID-19
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
ГоловнаСвіт

США нададуть Україні 60 млн доларів військової допомоги

Укріплення Росії вздовж українського кордону виявило нестачу можливостей Збройних сил України захищатися від російського вторгнення.

США нададуть Україні 60 млн доларів військової допомоги
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати обіцяють надати Україні близько 60 мільйонів доларів військової допомоги напередодні зустрічі у Вашингтоні між українським президентом Володимиром Зеленським та його американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомляє Associated Press.

За повідомленням адміністрації Джо Байдена, пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

Зазначається, що укріплення Росії вздовж українського кордону виявило нестачу можливостей Збройних сил України захищатися від російського вторгнення.

"Значні прогалини в спроможності України необхідно терміново усунути, щоб посилити стримування у світлі поточної загрози з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Новий пакет допомоги, як зазначається, міститиме більше протитанкових ракет Javelin, які, на думку Києва, мають вирішальне значення для захисту від російських військ.

Нагадаємо, Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також