Україна і США підписали угоду про основи оборонного партнерства

Це знаменує собою новий етап у співпраці України і США в оборонній сфері.

Фото: twitter

Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський

Документ підписали міністр оборони України Андрій Таран та очільник Пентагону Ллойд Остін.

Ухвалення угоди, за словами глави держави, знаменує собою новий етап у співпраці України і США в оборонній сфері.

“Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО й спільна протидія агресії РФ”, - написав Зеленський.

Новий етап у співпраці 🇺🇦 і 🇺🇸 в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в @NATO й спільна протидія агресії РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Нагадаємо, сьогодні Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США.

Зустріч Зеленського з Джо Байденом запланована на 1 вересня.