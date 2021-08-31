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Україна і США підписали угоду про основи оборонного партнерства

Це знаменує собою новий етап у співпраці України і США в оборонній сфері. 

Фото: twitter
Україна та США підписали угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Про це у Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

Документ підписали міністр оборони України Андрій Таран та очільник Пентагону Ллойд Остін.

Ухвалення угоди, за словами глави держави, знаменує собою новий етап у співпраці України і США в оборонній сфері. 

“Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО й спільна протидія агресії РФ”, - написав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США.

Зустріч Зеленського з Джо Байденом запланована на 1 вересня.

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