Україна і США підписали угоду про основи оборонного партнерства

Документ підписали міністр оборони України Андрій Таран та очільник Пентагону Ллойд Остін.
Ухвалення угоди, за словами глави держави, знаменує собою новий етап у співпраці України і США в оборонній сфері.
“Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО й спільна протидія агресії РФ”, - написав Зеленський.
Новий етап у співпраці 🇺🇦 і 🇺🇸 в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в @NATO й спільна протидія агресії РФ. pic.twitter.com/wbek3XYNGe— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021
Нагадаємо, сьогодні Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США.
Зустріч Зеленського з Джо Байденом запланована на 1 вересня.