Президент Казахстану змінив голову Міноборони після вибуху на військових складах

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прийняв відставку міністра оборони Нурлан Єрмекбаєва і призначив главою військового відомства Мурата Бектанова, який до цих пір був першим заступником міністра.

Про це повідомила пресслужба президента, передає Deutsche Welle.

Єрмекбаєв подав у відставку після низки вибухів на складі у військовій частині в Жамбилська області на півдні Казахстану, що призвели до загибелі 15 осіб, ще близько 100 людей постраждали в результаті інциденту. Більшість з них - рятувальники, військові, співробітники прокуратури.

Нагадаємо, пожежа на складі боєприпасів військової частини N28349, на якому зберігалось понад 500 тонн тротилу, спалахнула увечері 26 серпня, викликавши близько 10 вибухів. Радіус розльоту осколків склав до 2 км.

Було евакуйовано близько 1,2 тисячі мешканців прилеглих населених пунктів.