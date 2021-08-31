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Президент Казахстану змінив голову Міноборони після вибуху на військових складах

Токаєв прийняв відставку міністра Єрмекбаєва і призначив главою військового відомства його першого заступника.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прийняв відставку міністра оборони Нурлан Єрмекбаєва і призначив главою військового відомства Мурата Бектанова, який до цих пір був першим заступником міністра.

Про це повідомила пресслужба президента, передає Deutsche Welle.

Єрмекбаєв подав у відставку після низки вибухів на складі у військовій частині в Жамбилська області на півдні Казахстану, що призвели до загибелі 15 осіб, ще близько 100 людей постраждали в результаті інциденту. Більшість з них - рятувальники, військові, співробітники прокуратури.

Нагадаємо, пожежа на складі боєприпасів військової частини N28349, на якому зберігалось понад 500 тонн тротилу, спалахнула увечері 26 серпня, викликавши близько 10 вибухів. Радіус розльоту осколків склав до 2 км.

Було евакуйовано близько 1,2 тисячі мешканців прилеглих населених пунктів.

 

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