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"Талібан" з аеропорту Кабула оголосив про звільнення Афганістану

Представник "Талібану" оголосив, що "Америка зазнала поразки" і відтепер "Ісламський емірат Афганістан є вільною та суверенною державою".

"Талібан" з аеропорту Кабула оголосив про звільнення Афганістану
Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 31 серпня, таліби зайшли на територію аеропорту Кабула після того, як США вивели свої останні військові підрозділи з Афганістану.

Як повідомляє Al Jazeera, представник "Талібану" Забіхулла Муджахід під час спілкування з журналістами на летовищі оголосив, що "Америка зазнала поразки" і відтепер "Ісламський емірат Афганістан є вільною та суверенною державою".

Він заявив, що таліби захищатимуть свободу країни, її незалежність та ісламські цінності. Представник "Талібану" також підкреслив, що під їх владою Афганістан прагнутиме хороших відносин з рештою світу.

За даними Associated Press, таліби уже завершили переговори про формування нового уряду Афганістану і збираються незабаром оголосити його склад.

Муджахід сказав також, що таліби збираються відновити роботу аеропорту. 

"Наша інженерна команда перевірить технічні та логістичні потреби летовища. Якщо ми зможемо полагодити все самі, ми не проситимемо про сторонню допомогу. При потребі ми звернемося до Катару чи Туреччини", - сказав він.

Американські військові перед вильотом з Кабула вивели з ладу 27 джипів Humvee та 73 літаки, але начебто не чіпали обладнання, необхідне для відновлення роботи аеропорту.

Нагадаємо, що "Талібан" повернувся до влади в Афганістані 15 серпня. Це сталося через двадцять років після того, як американці скинули попередній режим талібів.

Світова спільнота поки що не визнала легітимність влади талібів.  

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