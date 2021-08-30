Понад 70% американців вважають, що війська США мають залишатися в Афганістані до завершення евакуації

Ще 28% опитаних висловили думку, що війська не повинні перебувати в цій країні так довго.

Більшість громадян США - 71% - вважають, що американські війська повинні залишатися в Афганістані до тих пір, поки всі афганці, які допомагали США, не будуть евакуйовані.

Про це свідчать результати опитування ABC News / Ipso, повідомляє “Голос Америки”.

Разом з тим 28% опитаних висловили думку, що війська не повинні перебувати в цій країні так довго.

Як відомо, "Талібан" дав час для евакуації з аеропорту Кабула тільки до 31 серпня. Наразі майже вся територія країни контролюється бойовиками цього екстремістського руху.

Нагадаємо, 26 серпня в аеропорту Кабула стався теракт. Загинули близько 100 осіб, серед них - 13 американських військових. За офіційними даними, за вибухом терориста-смертника послідував напад бойовиків ІДІЛ.

Наразі очолювана США операція з повітряної евакуації вивезла з Афганістану понад 117 тисяч афганців та іноземних громадян з того часу, як владу в країні захопили таліби.