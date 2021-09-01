Байден оголосив про закінчення війни в Афганістані: один день обходився США в $300 млн

Понад 120 тисяч людей були евакуйовані в безпечне місце.

Президент США Джо Байден оголосив закінчення війни в Афганістані.

Про це він заявив під час виступу у Білому Домі, передає Deutsche Welle.

"Війна в Афганістані закінчена", - сказав Байден. Він зазначив, що один день перебування американських військ в Афганістані обходився платникам податків у 300 мільйонів доларів, тож настав час піти.

"Я відмовився розпочати ще одне десятиліття війни в Афганістані", - пояснив президент США. Він додав, що за майже 20 років війни близько 800 тисяч американських військових відслужили в цій азійській країні, а 2 461 солдат там загинув.

На переконання Байдена, США досягли своїх цілей в Афганістані ще 10 років тому.

"Потім ми залишилися там ще на 10 років. Настав час закінчити цю війну", - повторив він. - Я не збирався продовжувати цю вічну війну, і я не мав наміру проводити вічне виведення військ".

Президент також наголосив, що США потрібно переглянути свою зовнішню політику на тлі нових геополітичних викликів з боку Китаю та Росії, а також зростанні терористичної загрози.

Водночас Байден вказав на успішно проведену евакуацію американських громадян, дипломатів, а також допоміжного афганського персоналу, проведену протягом останніх тижнів. За словами Байдена, 90% американців, які хотіли виїхати, були евакуйовані повітрям.

"Понад 120 тисяч осіб були евакуйовані в безпечне місце. Це число більш ніж удвічі перевищує те, що більшість експертів вважали можливим", - похвалився Байден.

США продовжать евакуацію, щойно таліби знову відкриють аеропорт, додав американський президент.

Нагадаємо, двадцятирічна американська місія в Афганістані за планом адміністрації попередника Байдена Дональда Трампа мала бути завершена до 1 травня 2020. Байден після вступу на посаду пообіцяв, що вона завершиться до 11 вересня – символічної дати трагічного теракту із вежами-близнюками, який Усама бен Ладен, як вважається, спланував із Афганістану, де мав політичний притулок.

У липні Байден назвав нову дату повного виведення військ – 31 серпня. Пізніше він також заявив, що військові США можуть лишитися в Афганістані й після офіційного завершення місії.

31 серпня Пентагон оголосив про завершення евакуації з Афганістану.

На тлі виведення військ США, ісламістський фундаменталістський рух "Талібан" захопив владу в країні, взявши Кабул.

Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США.