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ВООЗ попереджає про небезпеку голоду в Афганістані

Змін влади в Афганістані погіршить доступ населення до продуктів харчування.

ВООЗ попереджає про небезпеку голоду в Афганістані
Фото: EPA/UPG

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2021 році половина дітей в Афганістані голодуватимуть, а поточна ситуація ще більше погіршить доступ населення до продуктів харчування.

Про це йдеться у доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає CNN.

За даними ВООЗ, близько 12,2 мільйонів людей відчували б продовольчу нестабільність до захоплення талібів. Криза нестачі продовольства та недоїдання в Афганістані посилилася через пандемію Covid-19, подорожчання продуктів харчування та втрату понад 40% врожаю країни через посуху цього року.

Дев'ять із 13 провінцій країни, які сильно постраждали від посухи, "значно перевищують надзвичайний поріг ВООЗ щодо глобального гострого недоїдання (15%), а деякі райони повідомляють про цифри навіть до 35%", йдеться у звіті.

Нагадаємо, що "Талібан" повернувся до влади в Афганістані 15 серпня. Це сталося через двадцять років після того, як американці скинули попередній режим талібів.

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