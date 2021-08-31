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Westinghouse допоможе Україні збудувати п’ять енергоблоків АЕС

Загальна орієнтовна вартість проекту - близько $25 млрд.

Westinghouse допоможе Україні збудувати п’ять енергоблоків АЕС
Петро Котін (праворуч) та Патрік Фрагман

Американська компанії Westinghouse візьме участь у добудові четвертого енергоблоку Хмельницької АЕС за технологією AP1000 та ще чотирьох енергоблоків інших атомних електростанцій України. 

Як зазначає Міністерство енергетики України, це передбачає Меморандум про взаєморозуміння між компаніями, який сьогодні підписали в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент, виконавчий директор компанії Westinghouse Electric Патрік Фрагман.

Документ підписано в рамках візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Як зазначає Мненерго, загальна орієнтовна вартість проекту - близько $25 млрд.

"Підписання Меморандуму – це реальний крок до залучення значних інвестицій в атомну енергетику України, будівництва нових блоків АЕС, технологічного та наукового розвитку ядерної галузі" - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США.

Зустріч Зеленського з Джо Байденом запланована на 1 вересня.

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