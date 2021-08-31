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​Міністри енергетики України та США у присутності Зеленського підписали заяву щодо посилення співпраці

Також було підписано меморандум між "Енергоатомом" та компанією Westinghouse Electric.

​Міністри енергетики України та США у присутності Зеленського підписали заяву щодо посилення співпраці
Герман Галущенко та Дженніфер Гренхольм
Фото: president.gov.ua

У присутності президента Володимира Зеленського, який перебуває у Сполучених Штатах Америки з робочим візитом, міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Документ передбачає посилення двосторонньої взаємодії у питаннях покращення належного корпоративного управління на державних підприємствах енергетичного сектору України, зокрема шляхом залучення міжнародних незалежних наглядових рад", - зазначається в повідомленні.

Заява також фіксує готовність Сполучених Штатів допомагати Україні в питаннях розвитку більш конкурентоспроможних та прозорих енергетичних ринків, декарбонізації економіки та забезпечення енергетичної безпеки й експортного потенціалу держави. Це стане можливо шляхом розробки та впровадження комплексного плану енергетичного сектору, який передбачає взаємовигідну співпрацю у сферах ядерної енергетики, сонячної та вітрової енергії, водню, накопичення енергії, уловлювання, використання та зберігання вуглецю, кібер- і фізичної безпеки, а також інших технологій.

Крім того, т. в. о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент, виконавчий директор компанії Westinghouse Electric Патрік Фрагман підписали меморандум про взаєморозуміння між компаніями. Документ передбачає залучення технології компанії Westinghouse Electric щодо будівництва ядерного реактора проекту АР1000 з електричною потужністю близько 1,1 ГВт.

"Реалізація меморандуму відкриє можливість залучити інвестиції для будівництва п'яти блоків вартістю близько $25 млрд – окрім урахування прямих інвестицій, буде локалізована частина виробництва, бюджет отримає додаткові податкові надходження", - наголосили в ОП.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона. Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США.

Зустріч Зеленського з Джо Байденом запланована на 1 вересня.

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