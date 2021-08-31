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Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ

"Офіційна причина: узурпація влади фракцією УДАР". 

Трибуну Київської міської ради на засіданні 31 серпня заблокували депутати фракції "Слуга народу" та ОПЗЖ.

Про це в Facebook повідомив радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець. Депутат Київради від "Євросолідарності" Леонід Ємець додав, що "офіційна причина: узурпація влади фракцією УДАР".

Блокування
Фото: Леонід Ємець
Блокування

"Мова йде про те, що УДАР пропонує позбавити СН більшості в бюджетній комісії", – зазначив він.

Депутат Київради Тарас Козак ("Голос") додав, що до блокування долучилася половина фракції ОПЗЖ. У засіданні оголосили перерву. 

Нагадаємо, сьогодні міська рада мала розглядати проєкт рішення про захист історичних будинків. У Кличка заявили, що йдеться про будинки, які через позицію Мінкульту не мають статусу об’єктів культурної спадщини. На засідання запросили міністра культури Олександра Ткаченка.

Ткаченко сказав, що перебуває у відпустці, тому не прийде, і натомість покликав Кличка в міністерство. 

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