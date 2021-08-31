Муженко вимагає від Венедіктової спростування щодо його неявки на допити

Колишній начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко спростував слова генерального прокурора Ірини Венедіктової про те, ніби він не з'являється на допити в Офіс генерального прокурора.

Про це генерал армії України Віктор Муженко написав у фейсбуці.

Він процитував слова Венедіктової, яка напередодні заявила в телеефірі, що Муженко нібито вже пів року не приходить на допити, хоча "сказав, що повернеться".

"Я жодного разу не переривав допити до їх завершення, не був повідомлений, що мене чекають на допит, і не казав, що "повернусь", оскільки завжди готовий давати свідчення і сприяти слідству у встановлені істини задля об’єктивного розслідуванню подій, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації проти України", - написав Муженко.

У зв'язку з цим Муженко висловив сподівання, що в Офісі генпрокурора є протоколи його допитів, зокрема й тих, які були проведені набагато пізніше, ніж пів року тому. Він хоче, щоб генпрокурор спростувала свої слова.

"Висловлюю також щире сподівання, що честь, гідність в Україні, репутація офіцера Збройних Сил України мають конституційні гарантії визнаватись найвищою цінністю, а пані Ірина виправить цю прикру помилку у той самий спосіб", - зазначив він.

Учора під час прямого ефіру програми "Іловайськ. Правда” на каналі "1+1" з Наталією Мосійчук Венедіктова заявила, що Муженко прийшов на допит в ОГП більше ніж шість місяців тому, перервав його і потім сказав, що він повернеться. "І ми чекаємо, коли він повернеться”, - сказала генпрокурорка.

Раніше Венедіктова заявила, що матеріали кримінального провадження про організацію та проведення бойових дій у районі Іловайська влітку 2014 року будуть розсекречені. За словами генпрокурорки, обсяг провадження складає понад 300 томів, з яких понад 70 - із грифом обмеженого доступу.

Нагадаємо, 29 серпня 2014 року російські війська відкрили вогонь по українських військових, які склали зброю після домовленостей про "зелений коридор" для виходу з оточення. Це призвело до загибелі 366 українських військових, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон, 24 зникли безвісти.