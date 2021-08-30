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Геращенко став радником міністра внутрішніх справ Монастирського

Колишній заступник Авакова залишається при МВС.

Геращенко став радником міністра внутрішніх справ Монастирського
Фото: Макс Требухов

Антон Геращенко, який у 2019-2021 року був заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, після його звільнення став радником нового міністра Дениса Монастирського.

Про це свідчить повідомлення на сайті Держприкордонслужби.

28 серпня Геращенко в новому статусі радника брав участь у міжвідомчій нараді з питань впорядкування земель під облаштування державного кордону, що відбулася в адміністрації ДПСУ.

Нагадаємо, що Антон Геращенко вже був радником глави МВС під час депутатської каденції у 2014-2019 роках.

Після дострокових виборів парламенту в 2019 році він увійшов до керівництва МВС, ставши заступником міністра. Уряд звільнив Геращенка на початку серпня після призначення нового міністра.

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