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Мінстратегпром вирішив створити Агенцію оборонних технологій за прикладом американського DARPA

Рішення розіслано на погодження в центральні органи влади.

Мінстратегпром вирішив створити Агенцію оборонних технологій за прикладом американського DARPA
Фото: facebook/Олег Уруський

Міністерство стратегічних галузей промисловості вирішило створити Агенцію оборонних технологій за прикладом Управління оборонних науково-дослідних проєктів Міністерства оборони США (DARPA).

Про це повідомив міністр Олег Уруський в інтерв'ю "Апострофу".

"На черзі концепція Державної цільової оборонної програми з реалізації в інтересах сектору безпеки і оборони України проєктів з виконання наукових досліджень і розробок нових технологій, яка стане підґрунтям для Агенції оборонних технологій. Рішення про створення цієї структури вже розіслано Мінстратегпромом на погодження у центральні органи влади, а після проходження всіх необхідних процедур воно буде представлене на розгляд уряду", - сказав Уруський.

DARPA - це підрозділ Пентагону, що займається високими технологіями в сфері національної безпеки. Управління заснували в 1958 році за наказом президента Дуайта Ейзенхауера для фінансування інноваційних розробок.

Воно причетне до створення, наприклад, комп'ютерної миші, голосового помічника Siri (військові відмовилися від проєкту в 2007 році, і пізніше його підібрали в Apple), анонімного браузера TOR, собакоробота компанії Boston Dynamics.

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