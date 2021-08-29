Порошенко про дипломатичні секрети: легких переговорів не буває, треба діяти твердо, сміливо і наполегливо

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв´ю "Українській правді" розповів, що одним з найскладніших переговорних марафонів під час його каденції був процес ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Порошенко наголошує – йшлося про європейську мрію для України, тож відповідальність була надзвичайно висока.

"Будь-які переговори є складними. Легких перемовин просто не існує. До будь-яких контактів, особливо найвищого рівня, завжди веде непроста дорога підготовки, внутрішньої мобілізації як переговірників, так і влади загалом. Це і питання національних інтересів, і аргументації позиції держави. Водночас це також про компроміс та, обов’язково, виконання досягнутих домовленостей за результатами переговорів", – зазначив Порошенко.

Він додав, що найважчими із його досвіду були перемовини з Нідерландами.

"Пам’ятаєте, скільки лиха нам наробив консультативний референдум в цій справді дружній для нас країні 2016 року? Майбутнє Угоди про асоціацію з Європейським Союзом балансувало між «бути чи не бути». Висіло на волосині", – нагадав Петро Порошенко.

За його словами, протягом тривалого часу він мав перемовини з Нідерландами та друзями в Брюсселі й інших столицях ЄС "для пошуку тієї формули, яка б не дала можливості позбавити нашу державу, українців омріяної європейської перспективи"

"Розуміючи, що хтось може здивуватися, чому найважчими для мене були ці перемовини, а не, приміром, 18-годинний переговорний марафон щодо Мінських домовленостей 2015 року, одразу відповім: найважчі, бо йшлося про європейську мрію. Окуповану територію можна повернути. Однак не можна позбавляти мрії, віри у майбутнє, стратегічного бачення розвитку держави. Я чітко розумів, що перебуває на кону тих перемовин. І це розуміння, вищий рівень відповідальності були найважчими", – пояснив Порошенко.

Він додав, що найгірші переговори завжди були з Путіним, бо "ти завжди розумієш – про що б не говорити, віри у виконання домовленості цій людині немає".

"Нашій команді назовні ніколи нічого не давалося просто так, не падало як манна небесна. Ми ніколи не дозволяли собі публічних претензій до партнерів, але все, що маємо, професійно виборювали шляхом складних внутрішніх реформ, непростих зовнішніх переговорів і дипломатичних комбінацій. Так було з Угодою про асоціацію, так було з безвізом, так було з Томосом, так було з санкційною політикою щодо Росії. Витискували, вигризали зубами, домовлялися. І мали результат, тому що вміли працювати фахово", – резюмував Порошенко.