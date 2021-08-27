До Умані на святкування Рош га-Шана збираються 50 тис. паломників-хасидів

Паломництво цього року припало на першу декаду вересня.

Посольство Ізраїлю прогнозує, що на святкування Рош га-Шана в Умані цього року приїдуть до 50 тис. паломників-хасидів.

Про це сказав посол Михайло Бродський на зустрічі з міністром внутрішніх справ Денис Монастирський.

На сайті МВС повідомляється, що зустрічі була присвячена питанню паломництва брацлавських хасидів до Умані у період святкування 6-8 вересня іудейського нового року Рош га-Шана.

"Міхаель Бродський повідомив, що цього року очікується прибуття в Україну близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав. Ізраїльським громадянам встановлено чіткий припис - пройти тестування на COVID-19 в аеропорту вильоту та після їхнього повернення, а також неухильно дотримуватися санітарних правил, встановлених українським законодавством", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана.

У 2020 році через пандемію коронавірусу паломництво з-за кордону заборонили. У 2019 і 2018 роках у святкуваннях брали участь приблизно по 30 тисяч паломників.