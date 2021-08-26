Експерт запевнив громадянина, що за ці гроші він створить докази його невинуватості.

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали експерта Львівського Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ, який вимагав гроші за проведення автотехнічної експертизи.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Експерт вимагав в учасника ДТП - мешканця Львівської області - 1 тисячу доларів США за проведення автотехнічної експертизи. Саме експертиза мала б визначити, чи притягнуть його до відповідальності.

"Експерт запевнив громадянина, що за ці гроші створить докази його невинуватості, що стануть підставою для закриття кримінального провадження за фактом ДТП, учасником якої був заявник. Працівники ДБР затримали експерта під час отримання другої частини хабаря", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДБР

Розпочато досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Заплановано низку обшуків. Готується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше ексспівробітниця ДАБІ у Львівській області попалася на хабарі $ 20 тис.

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали експерта Львівського Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ, який вимагав гроші за проведення автотехнічної експертизи.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Експерт вимагав в учасника ДТП - мешканця Львівської області - 1 тисячу доларів США за проведення автотехнічної експертизи. Саме експертиза мала б визначити, чи притягнуть його до відповідальності.

"Експерт запевнив громадянина, що за ці гроші створить докази його невинуватості, що стануть підставою для закриття кримінального провадження за фактом ДТП, учасником якої був заявник. Працівники ДБР затримали експерта під час отримання другої частини хабаря", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДБР

Розпочато досудове розслідування за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Заплановано низку обшуків. Готується повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше Ексспівробітниця ДАБІ у Львівській області попалася на хабарі $ 20 тис.