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Росія використовує Крим як базу для забезпечення військової присутності у Сирії, - ГУР

З початку окупації півострова РФ щороку збільшує свій військовий контингент у Криму.

Росія використовує Крим як базу для забезпечення військової присутності у Сирії, - ГУР
Российская военная техника, апрель 2021 год
Фото: минобороны.рф

З перших днів окупації Кремль перетворює Кримський півострів на мілітарну базу для контролю над Чорним та Азовським морем, провокацій та погроз країнам всього Причорномор’я, зокрема Україні та нашим натівським союзникам. Окрім того, Москва використовує півострів і як базу для забезпечення російської військової присутності в Сирії.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі Українському центру безпеки та співпраці.

"З початку окупації півострова Росія практично щороку збільшує свій військовий контингент у Криму, перетворивши колись курортне та квітуче місце у мілітаристичну фортецю. Зрозуміло, що саме це і була основна мета окупації Криму, адже півострів має дуже вигідне геополітичне розміщення, що дозволяє Росії мати суттєві переваги та можливість впливу на країни причорноморського регіону та “качати права” у самому Чорному й Азовському морі. Окрім того, Москва використовує півострів і як базу для забезпечення російської військової присутності в Сирії", - сказав Кирило Буданов.

За його словами, Україна готова до боротьби аж до повної деокупації Кримського півострова.

"Загарбництво та шантаж на світовому рівні не мають характеризувати наш час. Тому Україна запустила Кримську платформу як перший крок міжнародного дипломатичного тиску. За ним будуть інші. Крим буде звільнено, а злочинців – покарано. Ми зробимо для цього все можливе та неможливе”, - заявив Буданов.

Раніше віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков заявив про наміри Росії розмістити ядерну зброю в Криму. Міністр запропонував розширити безпековий пакет для України, зокрема, через розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів.

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