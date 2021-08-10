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Росія готується до розміщення ядерної зброї у Криму, - Резніков

"Росія де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному".

Росія готується до розміщення ядерної зброї у Криму, - Резніков
Фото: предоставлено пресс-службой

Україна занепокоєна намірами Російської Федерації розмістити ядерну зброю в тимчасово окупованому Криму.

Про це сказав віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков на зустрічі з керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленом Говардом у США.

"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї", - цитує Резнікова його пресслужба.

За словами міністра, саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці і впливає на Балкани.

Резніков зазначив, що зараз те саме відбувається з "Північним потоком-2".

"Зараз те саме відбувається з "Північним потоком-2". Три країни Балтії опиняться під страшенним тиском. Так само під прямою загрозою опинилась Польща. Для України та країн Балтії це майже гарантована ескалація, а для решти Європи – тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж", - сказав він.

Міністр переконаний, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проєкт, і не допустити його запуску.

Крім того, за його словами, важливо розширити безпековий пакет для України, зокрема, через розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів.

Нагадаємо, що Україна неодноразово заявляла, що Росія хоче розмістити ядерну зброю в Криму. Про це недавно говорив, зокрема, міністр оборони Андрій Таран.

Утім лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв ще у 2018 році зазначав, що в Криму вже є ядерна зброя.

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