Голова Мінінфраструктури Кубраков поставив завдання майбутньому очільнику Укрзалізниці

Міністерство інфраструктури підтримує рішення Наглядової ради Укрзалізниці рекомендувати призначити на посаду нового т.в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Камишіна, який має стати антикризовим менеджером, заявив голова міністерства Олександр Кубраков.

«Корпоративна система в компанії має бути збережена», - підкреслив міністр.

За словами Кубракова, управлінська криза Укрзалізниці знаходиться у найгострішій фазі за всі роки Незалежності, стан критичної інфраструктури став предметом розгляду на засіданні Ради Національної безпеки та оборони України.

«Втім, після довгих перемовин маємо нарешті погоджений усіма сторонами перелік конкретних кроків щодо виконання рішення РНБО. При Міністерстві інфраструктури створюється Антикризовий штаб Укрзалізниці, основним завданням якого буде контроль необхідних для української залізниці рішень. Роботу штабу контролюватиму я особисто», - зазначив Кубраков.

Він подякував міжнародним партнерам, зокрема, представництвам країн G7, керівництву ЄБРР, ЄІБ та Світового банку за конструктив та підтримку у досягненні цього рішення, яке було прийнято з дотриманням усіх стандартів OECD.

«Ми очікуємо, що вже за кілька місяців Наглядова рада запропонує уряду кандидатуру нового постійно діючого голови правління», - сказав Кубраков.

Перед новим головою правління УЗ постане завдання підняти тарифи на вантажні перевезення, адже без ринкових тарифів нормальний розвиток Укрзалізниці неможливий. Також необхідно налагодити закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника — Енергоатома, залучити на українських ринок міжнародних інвесторів, закупити нові потяги та локомотиви.

«Впровадження цих рішень у найкоротші терміни — це те, чого ми очікуємо від нового очільника Укрзалізниці. Є чіткі терміни та завдання — впевнений, що у нас все вийде», - додав Кубраков.

Нагадуємо, нещодавно він повідомив про плани електрифікації декількох нових дільниць Укрзалізниці: Черкаси — ім. Тараса Шевченка, від Василькова до Калинівки на Київщині, Житомир — Новоград-Волинський та Ворожба — Суми.