​Україна не втручається в політику Білорусі, але на недружні кроки буде відповідь, - ОП

"Сподіваємося, що не буде недружніх кроків щодо України з боку Лукашенка".

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що Україна не втручається в політику Білорусі, але готова відповісти на недружні кроки.

Про це він заявив на брифінгу.

"Україна і всі демократичні держави сумніваються щодо юридичного статусу самого Лукашенка. Кризу можна вирішити демократичним шляхом, але у Лукашенка не вистачило сміливості ним піти", - сказав він.

За його словами, президент Зеленський зазначає, що Україна залишається вірним другом Білорусі і готова підтримувати діалог з білоруським народом безпосередньо, але в політичні процеси всередині сусідньої країни не втручається.

"Сподіваємося, що не буде недружніх кроків щодо України з боку Лукашенка. А якщо будуть, то це отримає негайну і потужну відповідь, як нашої держави, так і міжнародної спільноти", - додав прессекретар.

Нагадаємо, Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

З аступник міністра закордонних справ Євген Єнін ще у кінці травня говорив, що дипломати підготували пакет санкцій проти режиму Лукашенка.

Пізніше, після того як Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим, польоти в який заборонено українським законодавством, МЗС України пригрозило санкціями.

є