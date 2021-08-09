​Україна не втручається в політику Білорусі, але на недружні кроки буде відповідь, - ОП

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що Україна не втручається в політику Білорусі, але готова відповісти на недружні кроки.
Про це він заявив на брифінгу.
"Україна і всі демократичні держави сумніваються щодо юридичного статусу самого Лукашенка. Кризу можна вирішити демократичним шляхом, але у Лукашенка не вистачило сміливості ним піти", - сказав він.
За його словами, президент Зеленський зазначає, що Україна залишається вірним другом Білорусі і готова підтримувати діалог з білоруським народом безпосередньо, але в політичні процеси всередині сусідньої країни не втручається.
Лукашенко заявив, що разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити
"Сподіваємося, що не буде недружніх кроків щодо України з боку Лукашенка. А якщо будуть, то це отримає негайну і потужну відповідь, як нашої держави, так і міжнародної спільноти", - додав прессекретар.
Нагадаємо, Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.
З аступник міністра закордонних справ Євген Єнін ще у кінці травня говорив, що дипломати підготували пакет санкцій проти режиму Лукашенка.
Пізніше, після того як Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим, польоти в який заборонено українським законодавством, МЗС України пригрозило санкціями.
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