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Найбільші шанси потрапити знову до Ради має "Слуга народу", "Євросолідарність", – друга

Найбільш опозиційними політичними силами більша частина респондентів вважає партії "ЄС" та ОПЗЖ. 

Найбільші шанси потрапити знову до Ради має "Слуга народу", "Євросолідарність", – друга
Фото: пресс-служба президента

У разі проведення найближчим часом виборів до Верховної Ради найбільші шанси має партія "Слуга народу", яку підтримали б 18,6% українців. Про це свідчать дані опитування Socis. На другому місці з показником підтримки в 13,7% – "Європейська солідарність".

ОПЗЖ має 11,5% голосів, "Батьківщина" – 7,6%, "Сила і честь" – 5,7%.

"Найбільш опозиційними політичними силами більша частина респондентів вважає партію «Європейська солідарність» (26,0%) та ОПЗЖ (23,2%)", – йдеться в опитуванні.

У президентському рейтингу лідирує Володимир Зеленський з 19,5%, Петро Порошенко має 14,3%.

Опитування проводилося 29 липня-3 серпня. Вибірка: репрезентує доросле населення України (окрім Криму та  непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n=2000 респондентів.  Метод опитування: CAТI з використанням планшетів. 

Нагадаємо, що за даними липневого соцопитування "Рейтинг", якби вибори президента відбулися найближчим часом, за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 27,7% громадян. 13,3% підтримали б лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка.

"Парламентський рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 24,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором. За партію «Європейська солідарність» – 14,3%. 

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