За Зеленського на виборах президента готові проголосувати 27,7%, за Порошенка – 13,3%

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 27,7% громадян. Такі дані серед тих, хто визначився з кандидатом і пішов би на вибори, наводить соціологічна група "Рейтинг".

13,3% підтримали б лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка, 11,4% – Юлію Тимошенко ("Батьківщина"), 10,1% – Юрія Бойка (ОПЗЖ) 7,8% – Ігоря Смешка, 6,1% – Володимира Гройсмана, 6,0% – Євгена Мураєва, 4,1% – спікера парламенту Дмитра Разумкова. Підтримка інших кандидатів нижча за 3%.

"Парламентський рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 24,1% серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором. За партію «Європейська солідарність» – 14,3%, «Батьківщина» – 12,8%, «Опозиційна платформа – За життя» – 12,4%. Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію «Українська стратегія Гройсмана» підтримують 5,0%, Радикальну партію і партію Мураєва «Наші» – по 4,8%, «УДАР Віталія Кличка» – 4,3%, партію «Сила і честь» – 4,1%, партію «Свобода» – 3,4%. Рейтинг інших політичних сил – менше ніж 3%", – йдеться в дослідженні.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%. Терміни проведення: 23-25 липня 2021 року.

Згідно з опитуванням "Рейтингу" кінця червня – початку липня, Зеленський отримав би 29,1% голосів у першому турі, Порошенко – 13,4%.