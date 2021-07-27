Більшість українців не вважають себе одним народом з росіянами

Більшість українців не згодні із заявами президента Росії Володимира Путіна про "один народ".

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", що проводилось 23-25 липня.

Респондентів попросили оцінити слова Путіна про те, що "росіяни та українці - один народ, який належить до одного історичного і духовного простору". Більше половини учасників опитування сказали, що не згодні з цим твердженням.

Тих, хто погоджується з Путіним, теж чимало - 41%. В основному це електорат "Опозиційної платформи", партій Мураєва та Шарія. Серед виборців "Батьківщини" таких 45%, "Голосу" - 40%, "Слуги народу" - 35%. Водночас виборці "Європейської солідарності", "Свободи", "Сили і честі", "Української стратегії Гройсмана" категорично відкидають тезу про "один народ".

Погоджуються з Путіним в основному мешканці східних і південних областей, а також віряни Московського патріархату. Серед парафіян Православної церкви України таких набагато менше, а в Українській греко-католицькій церкві взагалі мало.

Переважна більшість респондентів також відмовилися визнати Росію спадкоємицею Київської Русі - 75% опитаних сказали, що це Україна. Порівняно з 2008 роком цей показник зріс більш ніж утричі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна жартом: якби українці та росіяни були одним народом, у Москві в обігу були б гривні.