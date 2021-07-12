Путін написав обіцяну під час прямої лінії статтю про росіян та українців

Президент РФ зазначив, що грунтувався "не так на якихось секретних архівах, а - на відкритих документах і відомих фактах".

Президент Росії Володимир Путін написав статтю "Про історичну єдність росіян та українців", яку обіцяв під час прямої лінії.

Стаття опублікована на сайті Кремля російською та українською мовами.

"Нещодавно, відповідаючи під час «Прямої лінії» на питання про російсько-українські відносини, сказав, що росіяни та українці – один народ, єдине ціле. Ці слова – не данина якійсь кон’юнктурі, поточним політичним обставинам. Говорив про це неодноразово, це моє переконання. Тому вважаю за необхідне докладно викласти свою позицію, поділитися оцінками сьогоднішньої ситуації.", - пише Путін на початку статті.

Президент РФ зазначив, що, працюючи над цією статтею, він грунтувався "не так на якихось секретних архівах, а - на відкритих документах і відомих фактах".

Путін згадує історію Радянського Союзу і його розпаду. Зокрема, він пише, що в СРСР кордону між республіками мали умовний характер, але в 1991 році всі ці території та люди, які там жили, - опинилися за кордоном.

Президент РФ також звинуватив більшовиків у "перекроюванні кордонів" та "маніпуляціях з територіями без урахування думки людей".

Нагадаємо, Путін присвятив Україні значну частину своєї прямої лінії 30 червня.

Під час свого виступу він вчергове назвав українців і росіян єдиним народом, пообіцявши написати про це статтю; заявив, що не бачить доцільності у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але не відмовляється від неї; звинуватив Україну в придушенні проросійської опозиції; порівняв законопроєкт про корінні народи зі зброєю масового ураження проти росіян; заявив про військове освоєння української території країнами НАТО.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба відкинув заяви Путіна про "єдиний народ" і "зовнішнє управління".