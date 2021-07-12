У парламенті Грузії в понеділок, 12 липня, сталися сутички.

Як повідомляє місцеве видання "Новини-Грузія", спершу охорона не хотіла пускати журналістів з опозиційних ЗМІ, які напередодні закликали уряд піти у відставку через смерть телеоператора Лексо Лашкарава.

У суперечку з охороною втрутилися представники опозиційних партій.

Врешті-решт журналістів пропустили, але після цього сутички почалися вже в залі пленарних засідань. Представники опозиції зайняли місце спікера парламенту та вивісили на трибуні прапори Грузії і ЄС. Вони вимагають відставки уряду.

Нагадаємо, що 11 липня у Грузії помер оператор телекомпанії "Пірвелі". За п'ять днів до цього його побили під час заворушень в Тбілісі перед гей-прайдом, який довелося скасувати.

Журналістка "Пірвелі" Міранда Багатурія, на яку напали разом з оператором, близько 20 осіб били його приблизно п'ять хвилин і залишили лежати в калюжі крові. Діями нападників керував священик, який говорив, що "змусить журналістів замовкнути".

Після побиття оператор переніс складну операцію. Точна причина його смерті поки що невідома.

Попри це його смерть призвела до масових протестів з вимогою відставки уряду. Організаторами стали опозиційні ЗМІ, які звинуватили прем'єра Іраклія Гарібашвілі в заступництві радикальним групам, які нападали на журналістів.

Гарібашвілі назвав акції протесту в Тбілісі спробою заколоту, він вважає, що ними керує екс-президент Грузії, громадянин України Михайло Саакашвілі.