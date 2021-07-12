"Режим Лукашенка засів у бункері, намагаючись насильством змусити білорусів підкорятися", - Тихановська

Міжнародні санкції проти Білорусі є адекватною відповіддю на політику самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Такий метод впливу на режим допоможе звільненню політв'язнів.

Про це лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. заявила в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"По-перше, у нас вже був досвід санкцій у минулому. І в ті роки санкції допомогли зупинити репресії й допомогли політв'язням вийти на волю. Саме така роль санкцій. Це не для того, щоб там, як зараз пропаганда говорить, вбити економіку та інше. Ми за те, щоб Білорусь процвітала. За те, щоб білоруси почувалися безпечно і вільно у своїй країні. Але для того, щоб політв'язнів випустили, ми змогли перейти до етапу діалогу - саме так санкції повинні спрацювати", - заявила вона.

За словами Тихановської, опозиція спочатку намагалася використовувати "всі дипломатичні методи впливу на режим - через ОБСЄ, через різні структури, через приватних медіаторів".

"Але режим засів, скажімо так, у своєму бункері, все ще вдаючи, що в них сильний лідер, все ще намагаючись насильством змусити білорусів підкорятися. Але, розумієте, зараз очевидно, що міжнародна спільнота дипломатично не може вплинути на режим. Залишаються тільки санкції. І особливо після захоплення літака - слухайте, це адекватна відповідь", - вважає лідерка білоруської опозиції.

Нагадаємо, 7 липня уряд України вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних осіб Білорусі.

Санкції вводитимуться у зв'язку з застосуванням насильства до мирних протестувальників, а також фальсифікацією результатів президентських виборів у Білорусі, що відбулися у серпні 2020 року.