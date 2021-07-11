Верховний суд Ізраїлю дозволив сурогатне материнство для одностатевих пар

Верховний суд Ізраїлю (БАГАЦ) у неділю, 11 липня, ухвалив рішення, яке дозволяє одностатевим парам та самотнім чоловікам заводити дітей за допомогою сурогатного материнства.

Про це повідомляє місцеве видання newsru.co.il.

Раніше до послуг сурогатних матерів в Ізраїлі могли вдаватися тільки гетеросексуальні пари, які не мають можливості заводити дітей в інший спосіб. Тепер, після рішення суду, парламент Ізраїлю зобов'язаний протягом пів року ухвалити поправки до закону про сурогатне материнство, дозволивши його гомосексуальним парам.

Одностатеві пари в Ізраїлі раніше могли заводити дітей за допомогою сурогатного материнства лише за кордоном. Це було дорого та складно, оскільки багатьом парам доводилось місяцями жити за кордоном, чекаючи на можливість ввезти дитину в Ізраїль.

У 2018 року представниця ліберальної партії "Єш Атід" Яель Герман запропонувала внести в закон про сурогатне материнство поправку, що поширює його дію на одностатеві пари і чоловіків-одинаків. Обговорення поправок було відкладено на невизначений термін.

На початку 2020 року БАГАЦ виніс рішення про те, що існуючий закон про сурогатне материнство є антиконституційним, оскільки порушує право на рівність і створення сім'ї, і дав Кнесету рік на те, щоб змінити його.

6 червня цього року держава повідомила Верховний суд, що політична ситуація не дозволяє просувати прийняття поправок, які відкривають одностатевим парам і самотнім чоловікам доступ до послуг сурогатного материнства. Оскільки закон не було змінено, то БАГАЦ розпорядився поширити фігурують в існуючому законі визначення на одностатеві пари та одиноких чоловіків.