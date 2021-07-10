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У ПАР заарештували 27 учасників мітингу проти арешту експрезидента Зуми

Їм підозрюють у підпалах і грабіжництві. 

У ПАР заарештували 27 учасників мітингу проти арешту експрезидента Зуми
Джейкоб Зума
Фото: EPA/UPG

У Південноафриканській республіці заарештували 27 осіб, пов'язаних із насильницькими протестами через ув'язнення колишнього президента Джейкоба Зуми. Про це пише Reuters.

Це протестувальники, що підозрюються у підпалі вантажівок у ході мітингів та грабіжницьких атаках на магазини.

За офіційними даними, під час мітингів ніхто не загинув і не постраждав. 

Більшість мітингів проходили у рідній провінції Зуми, Квазулу-Натала. Вони почалися після того, як експрезидент здався поліції у справі про неповагу до судової системи країни.

Зума не з'явився на засідання суду, де мав свідчити у справі про розслідування корупції, що мала місце за часів його президентства. Таким чином він порушив законодавство, тож його визнали винним у неповазі до суду і присудили йому 15 місяців тюрьми. Зума вирішив здатися добровільно, інакше його б арештували примусово. 

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