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Дружина арештованого в Криму журналіста Єсипенка влаштувала одиночний пікет під Офісом Зеленського

За півтори години до неї так ніхто і не вийшов.

Дружина арештованого в Криму журналіста Єсипенка влаштувала одиночний пікет під Офісом Зеленського
Фото: krymr.com

Дружина заарештованого журналіста Владислава Єсипенка Катерина 7 липня вийшла на одиночний пікет під будівлю Офісу президента України в Києві.

Жінка простояла з портретом чоловіка 1,5 години під будівлею Офісу, але до неї так ніхто і не вийшов, повідомляє Крим.Реалії.

"Я не особливо здивована, що до мене ніхто не вийшов, влада, як і раніше, ігнорує питання політв'язнів", - сказала за підсумком своєї акції Катерина Єсипенко.

Вона додала, що з моменту арешту чоловіка відправила три звернення президенту України Володимиру Зеленському. З відповідей, які отримала, випливає, що Офіс президента України переклав відповідальність на СБУ, зазначила вона.

"Будемо продовжувати звертатися і писати в Офіс президента України, поки не доб'ємося зустрічі. І я хочу, щоб Володимир Олександрович Зеленський називав прізвище журналіста Владислава Єсипенка на всіх міжнародних майданчиках", - додала Катерина Єсипенко.

Нагадаємо, вчора підконтрольний Росії суд у Криму продовжив на пів року термін арешту журналіста Єсипенка.

Єсипенка затримали 10 березня та заарештували. Його підозрюють в збиранні інформації "в інтересах спецслужб України за завданням офіцера діючого резерву 8-го відділу 5-го департаменту СЗР України полковника Кравчука В.А." та виготовленні саморобного вибухового пристрою.

У березні стало відомо, що затриманого журналіста катували струмом.

4 червня США закликали Росію звільнити Єсипенка.

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