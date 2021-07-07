Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що "досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує на наслідування"

Глава фракції "Слуга народу" вважає, що "принципи правлячих партій України та Китаю у багатьох речах збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави. Про це він заявив у інтерв'ю китайським ЗМІ, пише "Сіньхуа".

Видання зазначає, що Арахамія привітав керівництво Комуністичної партії Китаю та всіх китайців зі 100-річчям від створення КПК.

"Голова політради "Слуги народу" підкреслив, що принципи правлячих партій України та Китаю у багатьох речах збігаються, оскільки їхнім девізом є служіння народу. Д. Арахамія високо оцінив той факт, що попри величезну територію Китая КПК представлена в кожному населеному пункті країни – від невеликих сіл до великих міст. Цей досід неодмінно варто переймати, вважає глава політради "Слуга народу", – заявили в "Сіньхуа".

Китайська державна агенція новин також зазначила, що Арахамія рік тому прочитав російською мовою книгу "Сі Цзіньпін про державне управління", яка "справила на нього сильне враження", тому він вирішив сприяти появі україномовного накладу книги.

Арахамія також зазначив, що Україна хотіла б перейняти досвід Китаю в економічному розвитку.

25 червня Associated Press написало, що Китай погрожував затримати поставку вакцини від COVID-19, призначені для України, якщо вона не відмовиться від підтримки документу з закликом до більш суворого контролю за правами людини в західному регіоні Китаю Сіньцзян. Україна виключила себе зі списку держав, що підтримують документ.

1 липня в Києві презентували україномовне видання першого тома книги голови КНР Сі Цзіньпіна. За даними китайських ЗМІ, в заході брали участь віцепрем'єрка Ольга Стефанішина, віцепрем'єр Олег Уруський, міністр уряду Олег Немчінов, Давид Арахамія, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, заступник глави МЗС Василь Боднар та посол КНР в Україні Фань Сяньчжун.

6 липня на сайті українського Мінінфраструктури повідомили, що фактично тиждень тому, 30 червня, міністр інфраструктури Олександр Кубраков і міністр комерції Китайської Народної Республіки Ван Веньтао підписали міжурядову угоду про розширення співпраців між країнами.