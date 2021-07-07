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Україна виконала всі зобов'язання саміту лідерів Нормандської четвірки у Парижі, - Резніков

Віцепрем’єр-міністр  зауважив, що у НАТО "є чітке усвідомлення, що Москва є учасником міжнародного збройного конфлікту".

Україна виконала всі зобов'язання саміту лідерів Нормандської четвірки у Парижі, - Резніков
Фото: предоставлено пресс-службой

Українська сторона виконала всі зобов'язання саміту лідерів Нормандської четвірки у Парижі у 2019 році, тоді як РФ не виконала нічого і намагається блокувати консультації, вдаючись до шантажу та ескалації.

Про це 7 липня під час засідання Комісії Україна - НАТО у Брюселі заявив віцепрем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

«Нашою метою є формування всебічного розуміння того, що відбувається. Адже російська сторона здійснює досить агресивну кампанію дезінформації. На конкретних прикладах я показав, що Україна виконала всі зобов'язання саміту лідерів Нормандської четвірки у Парижі у 2019 році. Натомість Росія не виконала нічого і намагається блокувати консультації, вдаючись до шантажу та ескалації», - наводить слова Резнікова пресслужба Мінреінтеграції.

Віцепрем’єр-міністр також зауважив, що у НАТО “є чітке усвідомлення, що Москва є учасником міжнародного збройного конфлікту, відповідальна за його розв'язання і в жодному разі не є “посередником”.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський хоче обговорити з Володимиром Путіним стан виконання домовленостей, які було досягнуто на останньому саміті "Нормандської четвірки" в 2019 році.

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