Загострення ситуації на Донбасі обговорять в ТКГ

Також це питання буде порушено в ході консультацій в рамках Нормандського формату.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі почне своє завтрашнє засідання з обговорення загострення ситуації на сході України. Також це питання буде поставлено в ході консультацій в рамках Норманського формату.

Про це уTelegram повідомляє пресслужба делегації.

У відомстві констатують збільшення інтенсивності обстрілів на сході України протягом останніх днів. Противник серед іншого застосовує озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. При цьому російські війська обстрілюють населені пункти, зокрема, Авдіївку.

У делегації нагадали, що сьогодні в результаті вогню противника один український військовослужбовець загинув, троє отримали поранення. Напередодні загинув ще один український військовослужбовець. Україна через ці інциденти спрямувала ноти протесту в ОБСЄ.

“Українська делегація в ТКГ почне своє завтрашнє засідання з цієї теми, використовуючи свої дипломатичні можливості для повернення до повного дотримання режиму припинення вогню. Також питання грубих порушенень окупаційними військами режиму припинення вогню буде поставлено в ході консультацій в рамках Норманського формату”, - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій на сході України. В результаті нападу один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення.