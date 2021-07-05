У Радивилові перейменували названу на честь "єдинороски" Валентини Терешкової вулицю

У Радивилові Рівненської області депутати з другої спроби перейменували вулицю та провулок, названі на честь космонавтки, діячки Компартії, нині – депутатки від "Єдиної Росії" в Держдумі Валентини Терешкової. Про це LB.ua повідомив депутат міської ради Радивилова Михайло Стрик.

Рішення було ухвалено одноголосно.

Вулиця Терешкової тепер називається Кленовою, експровулок Терешкової теж назвали Кленовим.

"Українські міста не мають мати вулиці на честь прихильниці Путіна, яка підтримувала анексію Криму, тому я і голосував за перейменування, і першого, і другого разу", - розповів LB.ua депутат Стрик, який за першого голосування був єдиним, хто його підтримав.

У червні в Радивилові міськрада не проголосувала за перейменування вулиці Терешкової – з усіх місцевих обранців "за" голос дав лише один депутат із "Батьківщини". Після цього через розголос у соцмережах депутати від "ЄС" зібрали підписи за винесення питання про перейменування вулиці на наступну сесію.

“Зараз процес перейменування вулиць триває по всій Україні. Після листів від Інституту національної пам'яті та фокусування на новинах у ЗМІ, навіть найбільш "упороті" місцеві ради почали процес перейменування. На Рівненщині естафету з перейменувань очолила "Батьківщина", яка організувала запити від обласної ради і почала активно просувати перейменування вулиць” – прокоментував голова проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Нагадаємо, 22 червня депутати Збаражської міської ради перейменували єдину в області вулицю імені депутатки "Єдиної Росії" Терешкової.

Космонавтка Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС. До 2016 року у Києві була ще одна вулиця на честь Терешкової, але її перейменували на Святищенську.