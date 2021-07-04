Від початку доби російські окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Унаслідок обстрілу російськими окупантами позицій Об’єднаних сил на Донбасі загинув український військовий. Він отримав несумісні із життям поранення, повідомляє пресцентр ООС.

Загалом від початку доби зафіксовані п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Мирне російські найманці обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

"Неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого", - сказано у вечірньому зведенні.

На ворожі обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Оновлення. На сторінці проєкту MedStar Медевак ПДМШ у фейсбуці повідомляють, що сьогодні загинув медик Юрій Письменний.

"Сьогодні при виконанні обов'язків із захисту Батьківщини, на фронті загинув наш побратим Письменний Юрій Васильович. Юра був членом великої родини ПДМШ, їздив в ротації, де рятував життя поранених захисників України. А потім підписав контракт з ЗСУ, де став начальником медичної служби батальйону. Сьогодні підступний ворог обірвав життя нашого побратима...", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/medevak Юрій Письменний

Оновлення 22:11. Про непоправну втрату повідомили у 93-й бригаді Холодний Яр. Капітан Юрій Письменний, відомий багатьом за позивним "Феофан", був начальником медичного пункту механізованого батальйону.

"Це сталося серед біла дня. Окупанти відкрили вогонь, і уламки від ворожого снаряду поранили медика. Травми виявилися несумісні з життям. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і побратимам та розділяємо з ними біль від утрати Юрія", - сказано в повідомленні.

Юрій Письменний народився 4 березня 1962 року. Мешкав у Дніпрі, мав вищу медичну освіту - у 1987 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут.

У 2016 році пішов на війну медиком-волонтером - служив у Першому добровольчому мобільному шпиталі ім. Пирогова.

Наприкінці 2018 року призивався до лав Збройних Сил України. Очолив медичний пункт батальйону. Буквально тиждень тому отримав чергове військове звання "капітан".

У Юрія залишилася дружина Тетяна, а також дорослий син Георгій.

Фото: facebook.com/93OMBr

Як повідомляли, у суботу, 3 липня, окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат у лавах ООС не було.

26 червня під Пісками загинув старший солдат 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені гетьмана Івана Виговського Андрій Гонар.

16 червня на Донбасі загинув 24-річний військовий Роман Галуха з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

11 червня у зоні проведення ООС на Донбасі загинув солдат 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Володимир Бєлов.